POL-HI: jac-Polizei zieht Pkw-Fahrer mit 1,35 Promille aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

Ort: 31134 Hildesheim, Bahnhofsallee/Butterborn Feststellungszeit: Sonntag, 24.07.2022, 07.34 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung der Hildesheimer Polizei ein Pkw, Mercedes Benz E-Klasse auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Butterborn kommend, den Kreisverkehr am Hildesheimer Hauptbahnhof befährt. Die Beamten entschließen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Kontrolle des Pkw wird beim Fahrzeugführer, männlich, 24 Jahre alt, wh. in Hildesheim, Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab das Ergebnis 1,35 Promille. Was anschließend folgte war Routine: 1. Blutentnahme auf der Polizeiwache 2. Beschlagnahme des Führerscheins vom Fahrzeugführer 3. Untersagung der Weiterfahrt bis auf weiteres

