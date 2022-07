Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Nach Parkrempler Unfallflucht auf einem Discounter-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Nach einem vorangegangenen Parkrempler, der am vergangenen Samstag, 02.07., in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Straße "Auf dem Moos" passiert ist, hat sich der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher einfach entfernt. Im genannten Zeitraum fuhr der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Rewe-Parkplatz abgestellten Mazda. Ohne sich weiter um den dabei am Mazda angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

