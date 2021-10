Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Zu spät erkannte ein 33-Jähriger ein Auto am Dienstag in Unterkirchberg.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Trekkingrad die Weihungsstraße in Richtung Unterkirchberg. Von rechts aus der Burgstraße kam eine Audi-Fahrerin. Die hatte Vorfahrt. Der Radler nahm das Auto auf der abschüssigen und kurvigen Strecke wohl zu spät wahr. Er versuchte noch auszuweichen. Das misslang und er prallte gegen den Audi der 44-Jährigen. Er flog über die Motorhaube und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Einen Helm trug der Mann nicht. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

