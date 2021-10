Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Vorfahrt missachtet

Mit schweren Verletzungen kam am Dienstag ein Motorradfahrer ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes in der Bühler Straße. Er fuhr in die Kreisstraße 7518 ein. Dabei übersah er einen 16-jährigen Kradfahrer. Der kam aus Richtung Burgrieden. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

+++++++ 1905730

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell