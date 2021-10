Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Zu schnell im Regen

Schwere Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger am Dienstag in Amstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Yamaha Leichtkraftrad von der Geislinger Straße. In einem Kurvenbereich verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad. Die Yamaha rutschte weg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Motorrad gegen eine Straßenlaterne. Der 17-Jährige blieb in einer Wiese schwer verletzt liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Der Herbst ist da und mit ihm ein erhöhtes Verkehrsrisiko: Geblendet von der tief stehenden Sonne, eine schlechte Sicht durch Nebel oder die frühe Dämmerung, nasse Straßen, Laub, Sturm. Die Herbstzeit birgt für Verkehrsteilnehmer eine Reihe von Herausforderungen und Gefahren. Nässe auf der Fahrbahn ist eine typische Gefahr der dunklen Jahreszeit. Durch sie können die Reifen schon bei geringem Tempo die Haftung verlieren und das Fahrzeug "schwimmt" oder gerät ins Schleudern. Deshalb runter vom Gas.

