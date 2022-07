Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell- Markelfingen/ Lkr. Konstanz) 65-jähriger Mann verletzt sich bei Heckenschneidearbeiten schwer (05.07.2022)

Markelfingen (ots)

Beim Schneiden einer Hecke hat sich ein Mann am Dienstag gegen 12.00 Uhr in der Unterdorfstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 65-Jähriger arbeitete in seinem Garten mit einer Motorsäge an einer Hecke. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Mann hierbei mit einer Hand in die Kette und verletzte sich schwer. Der Verunfallte musste mit einem Rettungshubschrauber zur medizinischen Behandlung in eine Klinik geflogen werden.

