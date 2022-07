Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen/ Lkr Konstanz) 13.000 Euro Sachschaden bei Unfall (04.07.2022)

Tengen (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von 13.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Waldshuter Straße ereignet hat. Ein 27-Jähriger war mit einem VW Caddy auf der Waldshuter Straße von Kommingen herkommend in Richtung Tengen unterwegs und wollte am Ortseingang Tengen nach links auf die Ziegeleistraße abbiegen. Hierbei prallte er mit einem in die entgegengesetzte Richtung ebenfalls auf der Waldshuter Straße fahrenden Lastwagen der Marke MAN eines 62-Jährigen zusammen. Keiner der beiden Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Am VW entstand laut Schätzungen der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro und am Lastwagen ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro.

