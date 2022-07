Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen K6123/ Lkr. Konstanz) 82-jährige Fahrerin wird bei einem Autounfall tödlich verletzt (05.07.2022)

Singen K6123 (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 6123 zwischen Hausen an der Aach und Friedingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 82-jährige Autofahrerin tödlich verletzt wurde. Die Fahrerin eines VW Polo war auf der K 6123 von Hausen kommend in Richtung Friedingen allein unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Frau mit ihrem Wagen zunächst in einen rechtsseitigen Grünstreifen. Anschließend fuhr der VW in eine linksseitige Wiese. Hier stellte sich das Auto auf und kam auf dem Dach zum Liegen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die 82-Jährige aus ihrem Wagen befreien. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die schwer Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie verstarb. Während der Unfallaufnahme war die K 6123 für den Verkehr zeitweise voll gesperrt. Am verunfallten VW entstand nach Schätzungen der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Auto. Die Feuerwehren Hausen und Singen waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort.

