Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Radfahrerin schwer verletzt

Tuttlingen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin am Montagmittag an der Einmündung der Talstraße auf die Stockacher Straße hat sich die Fußgängerin schwere Kopfverletzungen zugezogen. Gegen 12.45 Uhr fuhr die 70-jährige Radfahrerin verbotenerweise auf dem Gehweg entlang der Stockacher Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Einmündung Talstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Fußgängerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Bei dem Zusammenprall stürzte die Fußgängerin zu Boden, schlug mit dem Kopf auf und zog sich dabei schwere Schädelverletzungen zu. Die Frau musste nach einer Erstbehandlung durch eintreffende Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung der lebensgefährlichen Verletzungen in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden.

