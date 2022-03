Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt A5, Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr auf der A5 zwischen den Rasthöfen Baden-Baden und Rastatt in Fahrtrichtung Norden ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge nährte sich auf dem mittleren Fahrstreifen ein 35-jähriger Porsche-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Fahrzeug. Als der Mittdreißiger auf die rechte Spur wechseln wollte, kollidierte er seitlich mit einer Smart-Fahrerin. Diese wurde durch die Kollision an die Mittelleitplanke geschleudert und kam dort schließlich zum Stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Glücklicherweise zog sich die Smart-Lenkerin nur leichte Verletzungen zu und wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Durch einen Drogenvortest konnte festgestellt werden, dass der Porsche-Fahrer seinen Wagen nicht nur ohne Führerschein, sondern offenbar auch unter Drogeneinfluss lenkte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Beide Autos waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen an den Haken genommen werden. Die Autobahn war für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden gesperrt und sorgte damit für einen etwa vier Kilometer langen Rückstau. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell