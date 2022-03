Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Tankstelle eingebrochen

Rastatt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine Tankstelle in der Karlsruher Straße Ziel eines Einbrechers. Kurz nach Mitternacht konnte eine Zeugin feststellen, dass die Alarmanlage der Tankstelle offenbar ausgelöst hatte. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten vor Ort feststellen, dass die Eingangstür mit einem Stein eingeworfen und der Innenraum der Tankstelle betreten wurde. In den Fokus der Beamten ist ein Mann gerückt, der sich bereits während der Öffnungszeiten längere Zeit im Bereich der Tankstelle aufgehalten haben soll. Diese Person soll auch unmittelbar nach dem Einbruch in diesem Bereich gesehen worden sein. Der bislang namentlich nicht bekannte Mann wäre kurz nach der Tatzeit mit einem zuvor entwendeten roten Opel Astra davongefahren. Das Auto konnte bisher nicht wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

