Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Hasborn (ots)

Am Dienstag, 01.03.2022, kam es während der Abwesenheit der Hauseigentümer zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Dümpel" in Hasborn. Bisher unbekannte/r Täter hebelte/n eine seitliche Terrassentür auf und verschaffte/n sich dadurch Zutritt zum Gebäudeinneren. Die Schadenshöhe und der Wert des Diebesgutes sind derzeit noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zeugenhinweise und verdächtigte Beobachtungen werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

