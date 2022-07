Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin - Unfallflucht (04.07.2022)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Alemannenstraße und der Erzbergerstraße zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer gekommen, bei dem sich der junge Mann leicht verletzte und von der Unfallstelle flüchtete. Eine 46-jährige Fahrerin eines Hyundai war auf der Alemannenstraße in Richtung der Bundesstraße 34 unterwegs. An der Kreuzung der Alemannenstraße und der Erzbergerstraße bog die Autofahrerin nach rechts auf die Erzbergerstraße ab, als die Ampel für ihre Fahrtrichtung "grün" anzeigte. Gleichzeitig fuhr ein junger unbekannter Radfahrer auf der Erzbergerstraße auf der falschen Seite den Bürgersteig entlang und ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Hier prallte er mit dem Hyundai zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Die 46-jährige Autofahrerin kümmerte sich um den jungen Mann. Noch ehe sie dessen Daten für eine Schadensregulierung erfragen konnte, setzte sich dieser auf sein Rad und fuhr die Erzbergerstraße in Richtung Bahnhof davon. Die Polizei schätzt den am Hyundai entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Jungen im Alter von zirka 14 Jahren handeln, der dunkle Haare und eine kräftige Statur hat. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Hinweise zum Radfahrer geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell