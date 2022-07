Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Frickenweiler) Unbekannte schlauchen Dieselkraftstoff ab (03.07.2022)

Frickenweiler (ots)

Nur noch leere Tanks sind am Montagmorgen in vier Baufahrzeugen einer Firma für Erdbewegungsarbeiten vorgefunden worden. Diese waren auf dem frei zugänglichen Gelände "Lehmgrube" abgestellt worden. Die Unbekannten brachen in der Nacht auf Sonntag die an den Tankstutzen der Bagger und Raupen befindlichen Schlösser auf und schlauchten knapp 1500 Liter Kraftstoff ab. Wahrscheinlich benutzten die Täter zum Abtransport einen Lastwagen oder größeres Fahrzeug. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Stockach unter Telefon 07771 9391-0 entgegen.

