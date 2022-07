Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen ob Verena, Lkr. Tuttlingen) 14-Jährige verletzt sich bei Sturz von einem Pferd

Hausen ob Verena, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine 14-jährige und in dem jungen Alter schon erfahrene Reiterin hat sich am Sonntagnachmittag auf einer Wiese im Bereich der Seitinger Straße bei einem Sturz vom Pferd zumindest eine Oberarmfraktur und mehrere Prellungen zugezogen. Die 14-Jährige befand sich gegen 13.15 Uhr bei einem Ausritt in der Nähe eines Pferdehofes, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Sturz kam. Eine Passantin bemerkte das Pferd und die im Gras liegende Gestürzte und verständigte den Rettungsdienst. Nach einer Erstbehandlung brachten die eingetroffenen Rettungskräfte die 14-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell