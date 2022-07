POL-HI: Alfeld Ladendiebe erwischt

Hildesheim (ots) - Sarstedt/Giften (pie). Am Samstag, den 23.07.2022, kam es in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr am Giftener See zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten aus einer unbeaufsichtigten Tasche ein Portmonee mit Bargeld und einen Ehering. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung ...

mehr