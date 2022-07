Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: jac-Versuchter Einbruchsdiebstahl in Pkw

Hildesheim (ots)

Ort: 31139 Hildesheim, Philosophenweg, Parkplatz in Richtung Alfelder Straße Tatzeit: Samstag, 23.Juli 2022, 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr Bislang u.T. zerstört im o.a. Zeitraum die Scheibe der Beifahrertür am Pkw, VW Polo, der Geschädigten und verschafft sich so Zugriff auf die Handtasche, die sich auf dem Beifahrersitz befindet. Da die Handtasche jedoch leer ist, bleibt es beim Versuch des Diebstahls. Die Polizei Hildesheim möchte in diesem Zusammenhang noch einmal den dringenden Hinweis geben, beim Verlassen des Fahrzeuges keine Wertgegenstände im Innenraum liegen zu lassen. Insbesondere nicht von außen offensichtlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell