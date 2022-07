POL-HI: Vorfahrtsverstoß fordert zwei Verletzte - zwei Pkw mit Totalschaden

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bf). In der Michaelisstraße in Hildesheim kam es am heutigen Vormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Ursächlich war ein Streit zwischen einem 27-jährigen Mann und seiner 22-jährigen Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung. Der psychisch erkrankte und unter Alkoholeinfluss stehende Mann schlug und trat die Frau im Verlauf des Streites. Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, floh der Täter auf das Dach des Hauses, wo er nach ...

