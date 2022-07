Polizei Hamburg

POL-HH: 220710-5. Mann verstirbt nach Autounfall in Tiefgarage in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 09.07.2022, 13:20 Uhr; Unfallort: Hamburg-Winterhude, Elebeken

Samstagnachmittag fuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Auto gegen eine Gebäudewand in einer Tiefgarage und verstarb einige Zeit später noch am Unfallort. Das Fachkommissariat für Todesermittlungen (LKA 414) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 78-Jährige mit seinem Toyota Kleinwagen die Tiefgarage und stieß aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Gebäudewand.

Einige Zeit später fanden Passanten den Senior in seinem Fahrzeug bei Bewusstsein und ansprechbar auf und verständigten unmittelbar die Einsatz- und Rettungskräfte.

Nachdem der Mann von Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden konnte, übernahm eine Rettungswagenbesatzung seine medizinische Erstversorgung. Noch am Unfallort verlor er kurze Zeit später in dem Rettungswagen das Bewusstsein und wurde reanimationspflichtig. Trotz der Hinzuziehung eines Notarztes verstarb der Mann noch in dem Einsatzfahrzeug.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens zogen die eingesetzten Polizisten des Polizeikommissariats 33 einen Sachverständigen hinzu.

Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Rotes Kreuzes übernahm die seelsorgerische Betreuung der Zeugen und der zwischenzeitlich eingetroffenen Angehörigen.

Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 414) dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell