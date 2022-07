Polizei Hamburg

POL-HH: 220710-4. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Hamburg-Rahlstedt und Hamburg-Billstedt - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: a) 09.07.2022, 22:00 Uhr, b) 09.07.2022, 22:40 Uhr; Unfallorte: a) Hamburg-Rahlstedt, Rahlstedter Weg/Kupferdamm, b) Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem am Samstagabend in Rahlstedt mehrere Insassen eines Linienbusses nach dessen Notbremsung verletzt wurden. In Billstedt erlitt ein Pedelec-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen, nachdem er mit einem Auto zusammenstieß. Die zuständigen Verkehrsunfalldienste der Verkehrsdirektionen Ost (VD 32) und Süd (VD 42) führen die weiteren Ermittlungen.

a) Am späten Samstagabend befuhr ein Linienbus mit mehreren Fahrgästen besetzt den Rahlstedter Weg in Richtung Am Pulverhof.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr der Bus bei Grün die Kreuzung Rahlstedter Weg/Kupferdamm, als der Nutzer eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) offensichtlich trotz der für ihn rotzeigenden Ampel die Fahrbahn über die Fußgängerfurt kreuzte. Um einen Zusammenstoß mit dem E-Scooter-Fahrer zu verhindern, leitete der Busfahrer erfolgreich eine Notbremsung ein.

Der Nutzer des E-Scooters hielt einige Meter später an, nahm einen Mitfahrer auf und setzte danach unvermittelt seinen Weg weiter fort. Ein unbeteiligter Fahrradfahrer, der auf die Situation aufmerksam geworden war, verfolgte den E-Scooter-Fahrer noch einige Meter weiter, verlor diesen allerdings in der Kühlungsborner Straße aus seinem Blick.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Identifizierung des Flüchtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - etwa 20-25 Jahre - schlank - komplett dunkel gekleidet

Der Mitfahrer auf dem E-Scooter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank - trug einen Hoodie und einen hellen Jogginganzug

Durch die Gefahrenbremsung des Linienbusses wurden fünf Insassen verletzt. Nach der Erstversorgung der Verletzten durch mehrere Rettungswagenbesatzungen wurden zwei Frauen (22,38) und zwei Männer (58,60 Jahre) zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Ein 36-Jähriger konnte nach seiner Versorgung vor Ort eigenständig seinen Weg fortsetzen.

Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme und dem Einsatz der Rettungskräfte musste der Rahlstedter Weg zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Ost führen die weiteren Ermittlungen und bitten Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen E-Scooter-Fahrer oder seinem Mitfahrer geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

b) Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Pedelec-Fahrer die Straße Oberschleems in Richtung Möllner Landstraße und stieß aus noch ungeklärter Ursache mit einem in Richtung Reclamstraße fahrenden BMW im Bereich der Einmündung zusammen.

Der Pedelec-Fahrer erlitt durch die Kollision eine lebensgefährliche Kopfverletzung und mehrere Frakturen. Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der 42-jährige Mann umgehend unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Hier konnte sein Zustand zwischenzeitlich stabilisiert werden, Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Polizisten des Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahmen die Ermittlungen und zogen zur Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu. Die Beamten prüfen nun, inwieweit ein möglicher Vorfahrtsverstoß und eine Alkoholisierung des 42-jährigen Pedelc-Fahrers, aber auch überhöhte Geschwindigkeit des 53-jährigen BWM-Fahrer eine Ursache für den Unfall gewesen sein könnten.

Aus diesem Grund ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe beim 42-Jährigen an und stellten das Pedelc und auch den BMW sicher.

Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Möllner Landstraße bis etwa 02:00 Uhr voll.

Die Ermittlungen beim Unfalldienst der Verkehrsdirektion Süd dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell