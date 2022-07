Polizei Hamburg

POL-HH: 220710-3. Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.07.2022, 20:20 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Talstraße

Freitagabend wurden zwei weibliche Gäste einer Bar in der Talstraße von zwei Jugendlichen beleidigt. Als eine der Frauen die beiden Jugendlichen offensichtlich zur Rede stellen will, wirft einer von ihnen einen Stein in dessen Richtung, ohne diese jedoch zu treffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Frauen saßen im Außenbereich einer Bar, als die zwei Jugendlichen diese passierten und anscheinend aufgrund einer homophoben Motivation an sie gerichtete Beleidigungen zuriefen. Anschließend gingen die Jugendlichen weiter in Richtung Reeperbahn.

Als eine der Frauen den beiden daraufhin hinterherging, drehte sich einer von ihnen um und warf einen Stein in ihre Richtung, der sie jedoch verfehlte.

Der jugendliche Werfer des Steins kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 14 Jahre - ca. 180 cm - südländisches Erscheinungsbild - lockige Haare - blauer Hoodie - dunkle Jeansjacke - dunkle Jogginghose

Sein ebenfalls jugendlicher Begleiter kann nicht weiter beschrieben werden.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen.

Die Fachdienststelle für Hasskriminalität im Landeskriminalamt (LKA 7) führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

