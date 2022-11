Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß mit Radfahrer

Edesheim (ots)

Eine 45 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Südliche Weinstraße übersah gestern Mittag (23.11.2022, 12.30 Uhr) beim Verlassen eines Parkplatzes in der Staatsstraße in Edesheim einen von rechts kommenden 72 Jahre alten Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Edenkoben. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt den dortigen Radweg, jedoch in der falschen Fahrtrichtung. Dabei wurde er durch die Autofahrerin übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen am Knie zu. Aufgrund dieser musste er in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, gegen den Radfahrer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

