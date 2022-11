Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch auf die Fahrbahn fallende Erdbrocken

Landau-Wollmesheim (ots)

An der L510 in Höhe Ortseingang Wollmesheim brachen gegen 14:30h 5-6 ca. 30cm große Erdbrocken vom angrenzenden Hang ab. Ein herannahendes Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen oder Ausweichen, weshalb an diesem Sachschaden entstand. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahrenstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

