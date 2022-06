Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Unbekannter tritt Kind gegenüber und entblößt sich

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen noch unbekannten Mann, der sich am Dienstag gegen 14:15 Uhr in Kleinbottwar vor einem 7-jährigen Mädchen entblößt hat. Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem Bottwarradweg von der Seestraße in Richtung Alte Mühle unterwegs und hielt an, um auf ihren Bruder zu warten. Ein bislang unbekannter Mann hielt ebenfalls sein Fahrrad an, stieg ab und schaute die 7-Jährige an. Dabei konnte das Kind sehen, dass die Hose des Mannes offen stand, er keine Unterhose trug und daher sein Penis zu erkennen war. Der Unbekannte stieg wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon, als der Bruder der 7-Jährigen mit seinem Fahrrad angefahren kam. Der Mann soll graue Haare und ein faltiges Gesicht gehabt und eine eckige Brille getragen haben. Er soll mit schwarzer Radlerhose, schwarzen Schuhen und einem rot-schwarzen T-Shirt oder Trikot bekleidet gewesen sein. Fahrrad und Fahrradhelm sollen dunkel gewesen sein, näheres hierzu ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell