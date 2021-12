Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am späten Donnerstagnachmittag (18.12., 16.50 Uhr) ereignete sich auf der Bielefelder Straße zwischen Verl und Friedrichsdorf ein Alleinunfall eines 57-jährigen Pkw-Fahrers, welcher sich hierbei schwer verletzte. Zuvor befuhr der Mann aus Rietberg mit einem VW die Straße in Richtung Friedrichsdorf. Den Erkenntnissen nach fuhr der VW-Fahrer Schlangenlinien, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem in Fahrtrichtung linksseitig stehenden Baum.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dein Eindruck. Durch den Rettungsdienst wurde der Rietberger im weiteren Verlauf zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Hier wurde dem 57-Jährigen durch einen Arzt anschließend auch eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des VW-Fahrers sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Der erheblich beschädigte VW musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

