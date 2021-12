Polizei Gütersloh

POL-GT: Nachtrag - Untersuchungshaft nach Raubdelikt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Der am heutigen Freitagmorgen (17.12.) durch ein Sondereinsatzkommando vorläufig festgenommene 24-jährige Gütersloher (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5101985) wurde noch heute einer Haftrichterin vorgeführt.

Unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden im Rahmen nachfolgender Ermittlungen Haftgründe erkannt, so dass ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde. Die zuständige Richterin am Amtsgericht Bielefeld stimmte diesem zu und verkündete dem 24-Jährigen am Nachmittag die Untersuchungshaft.

