Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall beim Abbiegen - 37-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Kreuzungsbereich Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen (16.12., 05.45 Uhr) ein Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrender, bei welchem beide Beteiligten verletzt wurden. Zuvor befuhr eine 37-jährige Frau aus Halle mit einem Hyundai den Stadtring Kattenstroth aus Richtung Verler Straße kommend und beabsichtigte nach links in die Neuenkirchener Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Opel den Stadtring in entgegengesetzte Richtung und war dabei den Kreuzungsbereich zu passieren. Bei dem Abbiegeversuch der Hyundai-Fahrerin kam es in der Folge zur Kollision mit dem Opel-Fahrer.

Der 46-Jährige wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Die 37-Jährige verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Beide wurden durch Rettungskräfte in Gütersloher Krankenhäuser transportiert, um dort ambulant und stationäre weiterbehandelt zu werden.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell