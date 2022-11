Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel; Führerschein nach Verkehrsunfallflucht sichergestellt

Kandel (ots)

Kandel; Am 23.11.2022 kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Parkplatz des Bahnhofs Kandel. Ein 73-jähriger Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ausparken und Losfahren einen stehenden Omnibus. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Durch einen Zeugen konnte eine Beschreibung auf das Fahrzeug und der Verursacher erhalten werden. An der Halteranschrift konnte der Fahrer zum späteren Zeitpunkt angetroffen werden. Der 73-Jährige hatte den Unfallschaden an seinem Fahrzeug bereits in einer Werkstatt beseitigen lassen. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 3000EUR. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein sichergestellt.

