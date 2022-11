POL-PDLD: Bad Bergzabern- 35-jährige Frau wird von Hund angefallen

Bad Bergzabern (ots) - Am Mittwoch, 23.11.22, gegen 10:35 Uhr, kam es in der Weinstraße, am Bahnhofskreisel zu einem Verkehrsunfall. Die 84-jährige Fahrerin eines Renault Twingo soll beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Bahnhof, von einer unbekannten Fahrerin eines grauen fünftürigen Mittelklasse-Wagens, links überholt worden sein. Hierbei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Von dem grauen Mittelklassewagen ...

