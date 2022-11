POL-PDLD: Edenkoben - Flüchtiger Radfahrer

Heuchelheim-Klingen (ots) - In der Nacht von Samstag, 19.11.2022 auf Sonntag, 20.11.2022 wurde in der Hauptstraße in Heuchelheim-Klingen auf einem frei zugänglichen Platz ein Anhänger mit silberner Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail (pilandau@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Landau ...

