Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Wohnhaus eingebrochen

Kuhardt (ots)

Am Samstag, zwischen 18 und 21 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt? Hinweise bitte an die Polizei in Germersheim 07274/9580

