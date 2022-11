Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallverursacher gesucht

Edenkoben (ots)

Am Samstag, den 12.11.2022, zwischen 20:00 Uhr und 21:08 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Mozartstraße in Edenkoben. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW am hinteren rechten Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 melden.

