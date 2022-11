Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt auf der B 10

B 10 Höhe Landau (ots)

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag, den 12.11.2022 um ca. 19:36 Uhr, dass ein PKW-Fahrer die B 10 mit "Schlangenlinien" befahren würde. Der Fahrer wurde zuerst in Höhe Birkweiler gesichtet und befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Landau. Kurz vor der Überleitung zur BAB 65 wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Grund für die unsichere Fahrweise wurde schnell gefunden. Der Fahrer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Der 46-jährige Fahrzeugführer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,38 Promille. Auf Grund dessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde eine Sicherheitsleitung einbehalten, weil der Fahrer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat. Der PKW wurde einem nüchternen Bekannten des Fahrers übergeben.

