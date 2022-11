Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Scheibenwischblättern

In der Tatzeit von Freitag, den 11.11.2022 17:00 Uhr, bis Samstag, den 12.11.2022 11:20 Uhr, wurden an einem PKW die Wischblätter entwendet. Durch das gewaltsame Entfernen der Wischblätter wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der PKW der 47-jährigen Geschädigten aus Edenkoben stand während dem genannten Tatzeitraum auf dem Kirchbergplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 melden.

