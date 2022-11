Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Ludwigslust: Weibliche Leiche im Amt Neuhaus entdeckt - vermutlich vermisste Frau aus Lübtheen (Löschung der Öffentlichkeitsfahndung)

Lüneburg (ots)

POL-LWL: Weibliche Leiche im Amt Neuhaus entdeckt - vermutlich vermisste Frau aus Lübtheen (Löschung der Öffentlichkeitsfahndung) Amt Neuhaus/ Lübtheen (ots)

Arbeiter entdeckten am Dienstagabend an der Rögnitz im Amt Neuhaus (Niedersachsen) eine weibliche Leiche. Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine seit dem 08.09.2022 vermisste Frau aus Lübtheen. Die Polizei in Lüchow hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Die Maßnahmen zur abschließenden Identifizierung der Leiche dauern noch an. Anzeichen, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten, liegen derzeit nicht vor. In der Nähe der Toten wurde ein Hund aufgegriffen. Offenbar handelt es sich dabei um das Tier der Vermissten. Er wurde den Angehörigen übergeben.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

