Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Vier verletzte Businsassen nach Vollbremsung ++ Dannenberg - Drogenfund bei Personenkontrolle ++ Lüder, OT. Reinstorf - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer alkoholisiert ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.11.2022

Lüneburg

Lüneburg - Mit Glasflasche geworfen - Verursacher schläft in der Zelle

In der Nacht zum 02.11. kam es gegen 00:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Kiosk Auf dem Kauf. Ein bereits polizeibekannter 28-Jähriger warf mit einer Glasflasche in Richtung eines 61-jährigen Lüneburgers. Dieser konnte sich ducken, sodass die Flasche gegen die Scheibe des Kiosks flog. Diese splitterte und wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete in der Folge, konnte jedoch durch Polizeibeamte im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Laptop-Dieb gestellt

Am Nachmittag des 01.11. kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Lüner Rennbahn. Ein zunächst Unbekannter entwendete einen Laptop und verließ mit diesem das Geschäft. Durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte der 14-jährige Dieb in unmittelbarer Nähe festgehalten werden. Der Wert des Diebesgutes lag bei 2000 Euro.

Lüneburg - Tasche aus Einkaufswagen gestohlen - Hinweise

Am 01.11. gegen 11:00 Uhr wurde einer 79-jährigen Seniorin ihre Handtasche aus einem Einkaufswagen entwendet. Diese befand sich in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße. In der Nähe der Kasse wurde die Handtasche in der Folge aufgefunden. Entwendet wurden unter anderem die Geldbörse mit sämtlichen Dokumenten und 70 Euro Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Hinweise

Zwischen dem 31.10. und dem 01.11. wurde in der Alfred-Delp-Straße ein angeschlossenes blaues Pedelec der Marke Giant entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert. Der Sachschaden liegt bei über 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Hinweise

Im Verlaufe des 31.10. versuchten Unbekannte eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses Hinter der Saline aufzubohren. Durch die Eigentümerin wurde der Schaden an der Tür festgestellt. Ein Eindringen in die Wohnung erfolgte vermutlich nicht. Der Sachschaden liegt bei gut 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Brietlingen - Einbruch in Pkw - Hinweise

Am 01.11. zwischen 10:00 und 11:30 Uhr brachen Unbekannte in einen geparkten Pkw Isuzu im Bereich der Kreisstraße 29 ein. Die Seitenscheibe der Fahrerseite wurde vermutlich aufgehebelt und zersprang so. Unter anderem eine Geldbörse mit sämtlichem Inhalt wurde aus dem Pkw entwendet. Der Sachschaden liegt bei 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-9005929, entgegen.

Lüneburg - Mehrere Einbrüche in Pkw - Hinweise

Gleich zu mehreren Einbrüchen in Pkw kam es im Verlaufe des 01.11. im Stadtgebiet Lüneburg.

Unter anderem im Zeitraum zwischen 07:40 und 17:15 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben zweier geparkter Pkw im Pirolweg ein. Aus einem silbernen Pkw Opel wurde eine Geldbörse entwendet. Zwischen 17:05 und 17:25 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Audi A3 Hinter der Bardowicker Mauer ein. Ein Rucksack wurde aus dem Fußraum entwendet.

Der gesamte Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Hinweise ihrer Polizei: Gelegenheit macht Diebe - Ihr Auto ist kein Tresor!

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie insbesondere bei einem Funkschlüssel darauf, ob alles tatsächlich verschlossen ist - Lassen Sie keine Wertsachen (Handy, Laptop oder Kamera) oder Bargeld (Geldbörse) sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Nehmen Sie die Gegenstände stets mit. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Ansonsten besteht zudem die Gefahr eines Wohnungseinbruches. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Sollten Sie Opfer eines Autoaufbruchs geworden sein, bitte verständigen Sie umgehend ihre örtliche Polizei. Verändern Sie nach Möglichkeit nichts am Fahrzeug. Damit stellen Sie sicher, dass eventuelle Spuren erhalten bleiben.

Wittorf - Rollerfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.11. gegen 13:00 Uhr in Bereich der Kreisstraße 46. Eine 54-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr die K12 in Richtung K46 und bog an der Einmündung nach rechts in Richtung Handorf auf die K46 ein. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Am Roller entstand ein geringer Sachschaden.

Brietlingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.11. gegen 14:30 Uhr auf der Scharnebecker Straße. Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Renault fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Kia Ceed einer 34-Jährigen auf. Der 58-Jährige stand nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Die 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.

Lüneburg - Vier verletzte Businsassen nach Vollbremsung

Bei einem Verkehrsunfall am 01.11. gegen 17:30 Uhr wurden vier Mitfahrer eines Linienbusses leicht verletzt. Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf fuhr in der Bahnhofstraße vor einem Linienbus und wendete plötzlich auf der Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Busfahrer eine Vollbremsung durchführen, wodurch die vier Mitfahrer leicht verletzt wurden. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Ein Insasse wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Garage aufgebrochen - Diebesgut zurückgelassen - Hinweise

Zwischen dem 29.10. und dem 01.11. brachen Unbekannte eine Garage an einer Schule in der Riemannstraße auf. Aus dieser wurde unter anderem ein Fahrrad entwendet. Dies wurde in unmittelbarer Nähe auf dem Schulgelände zurückgelassen und die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Dannenberg - Drogenfund bei Personenkontrolle - Verdacht des Handeltreibens

Bereits am 30.10. kam es gegen 10:00 Uhr zu einer Personenkontrolle im Bereich einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße. Polizeibeamte stellten im Rahmen ihrer Streifenfahrt fest, dass sich dort ein Mann befand, welcher sich offensichtlich einen Joint drehte. Im Rahmen der Kontrolle wurden unter anderem eine nicht geringe Menge Amphetamin, Tabletten, Cannabis und Zubehör zum Handel von Drogen bei dem 40-Jährigen sichergestellt. Der wegen gleichgelagerter Delikte bereits verurteilte und somit polizeibekannte 40-Jährige aus dem Landkreis Wesermarsch wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung im Landkreis Wesermarsch und weiteren strafprozessualen Maßnahmen erließ das Amtsgericht Lüneburg Haftbefehl, der jedoch mit Auflagen vorerst außer Vollzug gesetzt wurde.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Theater - Zeugen gesucht

Zu einem Einbruch in das Theater kam es zwischen dem 29.10. und dem 01.11. in der Greyerstraße. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Kellerraumes ein, gelangten in das Objekt und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden liegt bei über 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Einbruch in Büroräume - Hinweise

Zwischen dem 25.10. und dem 01.11. brachen Unbekannte in ein Gebäude am Amselstieg ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in einen Büroraum. Aus diesem wurde unter anderem ein Wertgelass entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 28.10. und dem 01.11. brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Berliner Straße ein. Vermutlich über den Kellereingang gelangten die Einbrecher in das Haus. Dies wurde durchsucht und unter anderem Schmuck entwendet. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Durch aufmerksame Nachbarn wurde ein verdächtiger silberner Pkw mit polnischem Kennzeichen mitgeteilt, welcher am 29.10. in der Straße gesichtet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch zu dem Fahrzeug, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Ebstorf - Fahrt unter Einfluss - Weiterfahrt untersagt

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 01.11. gegen 18:00 Uhr in der Lüneburger Straße wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer eines Pkw VW unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Unfall mit drei beteiligten Pkw - zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 01.11. gegen 15:00 Uhr auf der Landesstraße 250 zwischen Uelzen und Westerweyhe wurden zwei Personen leicht verletzt. Verkehrsbedingt mussten drei hintereinanderfahrende Pkw stark abbremsen, ein weiterer dahinterfahrender 41 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes Vito erkannte dies zu spät und fuhr auf einen Pkw Ford auf, wodurch die zwei davor fahrenden Pkw ebenfalls zusammengeschoben wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüder, OT. Reinstorf - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer alkoholisiert

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum 02.11. gegen 01:00 Uhr auf der Bodenteicher Straße. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Alfa Romeo befuhr die Bodenteicher Straße aus Richtung Bad Bodenteich kommend. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der 18-Jährige und seine 32-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab mehr als 0,8 Promille. Zudem entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessungen in Kindergartennähe

Am Morgen des 02.11. wurden zwischen 07:00 und 08:15 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Ripdorfer Straße durchgeführt. Mehr als ein Dutzend Pkw übertrafen in der Kontrollzeit die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h. Der Tagesschnellste war mit 59 km/h unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell