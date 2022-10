Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 28.10-22 - 31.10.22 +++

Lüneburg (ots)

Polizeiinspektion Lüneburg / Lüneburg, 31.10.2022 Lüchow-Dannenberg / Uelzen

Pressemitteilung

Vom 28.10.2022 - 31.10.2022

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Einbrüche ---

Adendorf - Eintritt durch Terrassentür

Am Freitag im Zeitraum von 17:00 Uhr - 23:30 Uhr kam es in der Adendorfer Heinestraße zu einem Einbruchdiebstahl. Nachdem der oder die unbekannten Täter sich über die Terrassentür Zugang in das Einfamilienhaus verschafften, durchsuchten sie dieses nach Wertgegenständen, um zumindest Schmuck und Bargeld zu entwenden. Die Flucht gelang unerkannt.

Im Nahbereich kam es zu mindestens zwei weitere Einbrüchen in Einfamilienhäuser, wobei die Täter jeweils ähnlich vorgingen.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2323 oder auch an die Polizei in Adendorf unter 04131/854010

Reppenstedt

Auch in Reppenstedt stiegen Ganoven am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Fuhrenweg ein, indem sie zuvor die Terrassentür aufhebelten und sich so Zugang verschafften. Ob etwas aus dem Haus entwendet worden ist, steht bisher noch nicht fest.

Handorf - Beim Einbruch gestört

Ein junger Mann wurde am Sonntag gegen 12:30 Uhr durch den Geschädigten dabei gestört, wie er versuchte, in ein Wohn- und Geschäftshaus einzubrechen, indem er an einem Fenster hebelte. Er flüchtete zunächst unerkannt

Amelinghausen - Zigaretten nach Einbruch in Supermarkt entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten unbekannte Täter in einen Supermarkt im Grenzweg in Amelinghausen, indem sie sich über den Haupteingang unerlaubt Zutritt verschafften. Es wurde eine größere Menge Zigaretten entwendet.

Hinweise zu Beobachtungen in einem der vorgelagerten Fällen gerne an die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2216.

--- Körperverletzungen ---

Lüneburg - Schläge in Bahnhofsnähe

Eine vom Stintmarkt heimgehende Gruppe junger Männer geriet in der Nacht zu Samstag in der Bleckeder Landstraße im Bereich der Unterführung in eine körperliche Auseinandersetzung mit drei jungen Männern und wurde im Rahmen dessen von diesen zu Boden geschlagen und auch getreten. Ein 19-Jähriger und sein 23-jähriger Bruder wurden hierbei leicht verletzt. Die Angreifer flüchteten zunächst, wobei zwei von ihnen im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte gestellt werden konnten. Die genauen Hintergründe hierzu sind noch in polizeilicher Klärung. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Körperverletzung in Tanzlokal

In einem Tanzlokal Am Stintmarkt verzichteten zwei junge Männer auf gute Stimmung und gerieten stattdessen in einen handfesten Streit. Die 24- und 34-jährigen angetrunkenen Feiernden schlugen sich gegenseitig. Für beide endete der Abend Am Stint.

Lüneburg - Am Stintmarkt

Jegliche gute Manieren vergaß ein angetrunkener 22-jähriger am frühen Samstag-Morgen Am Stintmarkt. Zunächst belästigte er eine junge Frau, indem er diese gegen ihren Willen anfasste. Zwei weitere junge Frauen, welche die Heranwachsende unterstützten, wurden anschließend ebenfalls durch den Beschuldigten angegriffen. Er schlug eine von diesen ins Gesicht und versetzte der anderen einen Kopfstoß.

Bardowick - Fausthiebe in Diskothek

Auch bei einer Veranstaltung in Bardowick konnten zwei junge Männer ihre Aggressionen nicht kontrollieren. Ein 20-Jähriger schlug einen 19-Jährigen mit der Faust in dessen Gesicht. Beide Streithähne kamen aus Winsen.

--- Küchenbrand ---

Lüneburg - Oedeme

Vermutlich, weil ein Topf auf dem eingeschalteten Herd in Vergessenheit geriet, kam es am Samstag-Nachmittag zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses in Oedeme. Beim Versuch, die Ausdehnung des Feuers zu verhindern verletzten sich die dortigen Bewohner leicht. Das Haus selbst ist vorrübergehend nicht bewohnbar.

--- im Straßenverkehr ---

Lüneburg - betrunken auf dem Fahrrad

Eine 21-jährige Lüneburgerin meinte es wohl gut und verzichtete nach ausgiebigem Alkoholgenuss auf das Autofahren. Dass auch das Radeln an dieser Stelle keine gute Idee war, zeigte sich, als sie mit ihrem Drahtesel in der Straße "Bei der Abtspferdetränke" an einem Pkw hängen blieb und diesen beschädigte. Sie musste die Polizeibeamten zur Abgabe einer Blutprobe begleiten.

Lüneburg - zu viel "getankt"

An einer Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße fiel in der Nacht zu Sonntag ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg auf welcher einen betrunkenen Eindruck machte. Nachdem diese Feststellung der Polizei gemeldet wurde, konnte der Fahrer des Pkw Skoda angetroffen und überprüft werden. Die 1,3 Promille waren zu viel "des Guten". Ein endgültiges Ergebnis wird auch hier die Blutprobe ergeben. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden. Diesen besaß der Beschuldigte ohnehin nicht. Ihn erwarten gleich zwei Strafverfahren.

Bardowick - Nach dem Feiern nicht weit gekommen

Eine 38-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg stieg nach dem Besuch einer Diskothek in Bardowick in ihren Pkw Daimler und geriet noch beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug. Weil sie mit fast 2 Promille deutlich zu viel getrunken hatte, ließ sie nicht nur eine Blutprobe sondern auch ihren Führerschein bei der Polizei.

Stadt/Landkreis Uelzen:

Wechselseitige Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen kam es in Uelzen, Gudesstraße, zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 23-jährigen und einem 39-jährigen Mann. Warum es zum Streit und zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, konnte bislang nicht geklärt werden. Der 39-jährige erlitt dabei eine Verletzung an der Hand.

Bedrohung

Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann in Uelzen, Molzener Straße, von einem ihm unbekannten Mann mit Faustschlägen bedroht und am Kragen gepackt. Der Täter fragte den 26-jährigen, ob er "leben oder sterben" wolle. Anschließend ließ der Täter vom Opfer ab und entfernte sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Bei der Kontrolle eines E-Scooters, am Freitagnachmittag in Bad Bevensen, Rathausstraße, stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Den Mann erwarten nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei der Kontrolle eines PKW am Freitagnachmittag in Bad Bevensen, Bäckergang, stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

In Uelzen, OT Holdenstedt, Holdenstedter Straße, kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin war kurz abgelenkt und übersah dabei, dass der vor ihr fahrende PKW eines 28-jährigen an der Ausfahrt des Kreisels halten musste, um einer Radfahrerin das Queren zu ermöglichen. Die 23-jährige fuhr auf den PKW des 28-jährigen auf. Die Beifahrerinnen in beiden PKW (25 und 51 Jahre alt) wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der PKW der Unfallverursacherin war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an beiden PKW beläuft sich auch ca. 6700,00 Euro.

Verkehrskontrollen

In Ebstorf, Uelzen und Bad Bevensen führte die Polizei am Freitagnachmittag Kontrollen durch, dabei wurden insgesamt 11 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Hauptsächlich handelte es sich um Gurt- und Handyverstöße.

Versuchter Überfall auf Autofahrer

Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, brachte ein 61-jähriger seine Frau und seine Schwiegermutter zum Bahnhof nach Uelzen. Nach dem Absetzten der Frauen wollte er vom E-Center-Parkplatz, St.-Viti-Straße, herunterfahren und hielt kurz an. Diesen Moment nutzte ein ca. 40-50 Jahre alter, dunkelgekleideter und dunkelhaariger Mann, riss die Fahrertür auf und forderte den Fahrzeugführer auf auszusteigen und sein Geld auszuhändigen. Geistesgegenwärtig stößt der Fahrzeugführer den Mann aus dem Türbereich, schließt die Tür und fährt davon. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Auf der Landesstraße 270 in Fahrtrichtung Uelzen, kurz hinter dem Elbe-Seitenkanal, gerät ein 18-jähriger Fahranfänger, am Samstagnachmittag, mit seinem PKW in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Beim Versuch gegenzulenken gerät er ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt an einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wird dabei leicht verletzt. Am PKW entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro.

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei geparkte PKW in Uelzen, Emsberg, beschädigt. Jeweils wurde der linke Seitenspiegel durch einen Tritt oder Schlag stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen entgegen.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, gegen 11:15 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Uelzen, An den Zehn Eichen, gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr schwelte ein Feuer in einem Unterschrank im Keller. Personen wurden nicht verletzt und ein Gebäudeschaden konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Nach dem Lüften durch die Feuerwehr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei Uelzen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Gaststätte und Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Himbergen zu einem Einbruch in eine Gaststätte und zu einer Sachbeschädigung am Feuerwehrgerätehaus. Die Taten dürften im Zusammenhang stehen, da die Scheiben jeweils mit einem Stein eingeworfen, bzw. beschädigt wurden. Beim Einbruch wurden lediglich Getränke entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000,00 Euro.

Sachbeschädigungen in Bodenteich und Stederdorf

Am Wochenende kam es am Bahnhof in Stederdorf und in Bad Bodenteich an einer ehemaligen Schule jeweils zu Sachbeschädigungen. Am Bahnhof wurde eine Bushaltestelle beschädigt und an der ehemaligen Schule ein Fenster eingeschlagen.

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 76-jährige PKW-Fahrerin die Straße, An der Aue in Bad Bevensen, und beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und verfolgte die 76-jährige, konnte sie aber nicht anhalten. Daher verständigte er die Polizei. An der Halteranschrift konnte die 76-jährige und ihr PKW angetroffen werden. Beide PKW wurden an den Seitenspiegeln beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Die Unfallfahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Sonntag, um 18:04 Uhr, wurde ein 80-jähriger Mann von seinem eigenen PKW überrollt und schwer verletzt. Der Mann hatte seinen PKW auf einer abschüssigen Straße in Uelzen, Friedrichstraße, abgestellt und nicht gegen Wegrollen gesichert. Beim Aussteigen rutschte er aus und geriet mit seinem Bein unter den PKW. Der PKW überrollte das Bein und landete schlussendlich in einem Gartenzaun. Der 80-jährige zog sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW und am Zaun entstand Sachschaden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2100,00 Euro.

Sachbeschädigung in Uelzen

Am Montag, um 03:56 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in Uelzen, Mauerstraße. Eine Zeugin wurde durch ein Klirren wach und konnte am Nachbarhaus eine dunkel gekleidete männliche Person sehen. Als die Zeugin die Person ansprach rannte diese in Richtung Mauerstraße davon. Beim Eintreffen der Polizei stellte diese fest, dass die Scheibe eines Geschäftes mit einem Stein eingeworfen war. Der Schaden beträgt ca. 300,00 Euro.

Sachbeschädigung an PKW

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW kam es in Uelzen, Ebstorfer Straße, am frühen Montagmorgen. Zeugen beobachteten eine männliche Person, die mit dem Ellbogen die Heckscheibe des geparkten PKW einschlug und sich dann entfernte. Eine Täterbeschreibung und Hinweise auf seine Identität liegen vor. Seine genauen Personalien müssen aber noch ermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht/PKW-Diebstahl

Am Montagmorgen, um 05:03 Uhr, kam es in Uelzen, Am Schützenplatz, im Anschluss an eine Party, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Verlassen eines Parkplatzes prallt ein schwarzer PKW, BMW, mit der rechten Seite gegen zwei geparkte PKW und entfernt sich dann vom Unfallort. Zeugen können das Kennzeichen des PKW ablesen. Der Schaden an den geparkten PKW beläuft sich auf mehrere 1000,00 Euro. Eine Fahndung nach dem PKW blieb bislang ergebnislos. Der Fahrzeughalter meldete sich wenig später bei der Polizei und meldet seinen PKW als gestohlen. Den Fahrzeugschlüssel hatte der Halter auf der Party verloren. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Unfallfahrer oder zum Verbleib eines schwarzen PKW BMW 320 D mit Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite sagen können.

Personensuche im Elbe-Seitenkanal

Am 29.10, gegen 19:10 Uhr, meldete ein Zeuge einen "Jogger" am ESK, in Uelzen, in der Nähe der Brücke zur B 71, der ins Wasser fällt und einige Sekunden um Hilfe ruft. Eingeleitete Suchmaßnahmen durch das THW, Feuerwehr, DRK, DLRG und Polizei mit Booten, einer Unterwasserdrohne, einer Drohne, Tauchern und einem Hubschrauber führen nicht zum Auffinden der Person. Ob die Person sich selber retten konnte, ist ebenfalls unbekannt. Bei der Polizei sind bislang keine Vermisstenanzeigen eingegangen.

Stadt/Landkreis Lüchow:

Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: Fr., 28.10.2022 19:19 Ereignisort: 29459 Clenze, Prießeck, Kreisstraße 18 Kurzsachverhalt: Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter befuhr mit einem Transporter die Kreisstraße18 aus Richtung Waddeweitzer Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Prießeck. In der dortigen Linkskurve touchierte er mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Rettungswagens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am RTW wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Taschendiebstahl

Ereignisdatum: Fr., 28.10.2022 17:00 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Aldi-Markt Kurzsachverhalt: Ein 73-jähriger wurde von einem fremden, ausländischen Mann im Aldi-Markt um Hilfe gebeten. Nachdem er der Hilfe nachkam und der Person Gegenstände aus dem Regal übergab, stellte er beim weiteren Einkaufen fest, dass offensichtlich die unbekannte Per-son sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendete. Der Täter entfernte sich aber bereits aus dem Aldi-Markt und konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 100 Euro.

Körperverletzung Flüchtlingsunterkunft Sumte Ereignisdatum: Sa., 29.10.2022, 23:45 Uhr und So., 30.10.2022, 15.50 Uhr Ereignisort: 19273 Sumte, Kirchweg Kurzsachverhalt: Am späten Samstagabend wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von einer größeren Gruppe von Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft Sumte bedrängt, nachdem sie eine Feier beenden und Ruhe herstellen wollten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 31-jähriger einem der Mitarbeiter mit der Faust gegen den Hinterkopf. Das Op-fer erlitt hierdurch eine Prellung. Am Nachmittag des 30.10.2022 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen und einer 56-jährigen in der Flüchtlingsunterkunft, in dessen Verlauf die männliche Person das weibliche Opfer beleidigte und anschließend schlug, sodass die-ses über starke Schmerzen klagte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Diebstahl aus Trecker

Ereignisdatum: Fr., 28.10.2022 21:00 - Sa., 29.10.2022 09:00 Ereignisort: 29479 Jameln, Volkfien Kurzsachverhalt: Bislang unbekannter Täter brach das Schloss eines Treckers, der auf dem Hof des Ge-schädigten abgestellt war, auf und entwendete aus der Kabine zwei Displays. Insgesamt entsteht ein Schaden von geschätzt 5.000 Euro.

Trunkenheit im Verkehr infolge Drogen

Ereignisdatum: Do., 27.10.2022 19:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Jeetzel Kurzsachverhalt: Bei einem 21-jährigen wurde gegen 17.00 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle in Lüchow zunächst Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Durch die Beamten wurde er anschließend darauf hingewiesen, keine Kraftfahrzeuge unter Einfluss von Betäu-bungsmitteln zu führen. Trotz des Hinweises wurde er zwei Stunden später mit seinem PKW im öffentlichen Ver-kehrsraum durch eine Polizeistreife angehalten, obwohl er unter dem Einfluss von Be-täubungsmitteln (Marihuana) stand. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Ereignisdatum: Mo., 31.10.2022 01:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Drawehner Straße Kurzsachverhalt: Ein 43-jähriger georgischer Staatsangehöriger fuhr mit seinem Opel die Drawehner Stra-ße in Lüchow und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde ihm ein Alcotest angeboten, bei dem er 1,46 Promille pustete. Es wurde eine Blut-entnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Körperverletzung in Gistenbeck

Ereignisdatum: Mo., 31.10.2022 02:15 Ereignisort: 29459 Clenze, OT Gistenbeck, Dorfstraße Kurzsachverhalt: Zwischen zwei stark alkoholisierten männlichen Personen kam es zunächst zu Streitig-keiten. Im weiteren Verlauf schlug der 27-jährige einem 33-jährigen mit der Faust ins Ge-sicht, wodurch sich dieser eine Kopfplatzwunde zuzog.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Beteiligten Ereignisdatum: So., 30.10.2022 16:50 Ereignisort: 29462 Wustrow, Deichweg Kurzsachverhalt: Eine 37-jährige befährt mit ihrem Pkw Nissan den Deichweg aus Wustrow kommend in Richtung Lüchow, kommt aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert daraufhin frontal mit einem Baum. Die Unfallbeteiligte wurde mit leichten Verletzungen und einem Schock in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entsteht ein Schaden von geschätzt 13.000 Euro.

