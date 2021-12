Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall auf der B55 - Rot - Drei Verletzte

Lippstadt (ots)

Zwei Schwer- und einen Leichtverletzten musste die Polizei im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am Mittwoch (22. Dezember 2021) verzeichnen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Erwitte und sein 18-jähriger Beifahrer aus Calau befuhren gegen 23 Uhr die B55 aus Richtung Erwitte kommend in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Der 19-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er an der Kreuzung B55/Bökenförder Straße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hatte. Im Kreuzungsbereich krachte dann ein von rechts kommender Wagen eines 52-jährigen Autofahrers aus Erwitte in das Auto des 19-Jährigen hinein. Der 19-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer wurden mit schweren und der 52-jährige Autofahrer mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten die B55. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell