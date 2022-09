POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (21.09.2022) erhielten zwei Ludwigshafenerinnen betrügerische Anrufe. In einem Fall wurde einer 73-Jährigen mitgeteilt, dass aufgrund der Teilnahme an einem Gewinnspiel eine Kontopfändung bevorstehe. In einem weiteren Fall erhielt eine 87-Jährige einen Anruf mit dem Hinweis, dass etwas mit ihrem Computer nicht stimmen würde. Beide Seniorinnnen erkannten die Betrugsversuche und legten auf, bevor es zu einem Schaden kommen konnte. Beachten ...

