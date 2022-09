Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (21.09.2022), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 81-Jährigen in der Saarlandstraße gestohlen. Die Frau war in einem Bekleidungsgeschäft, als ihr der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

