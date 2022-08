Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag trifft Innenstadtkontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (22.08., 10.30 Uhr - 19.00 Uhr) fanden in Gütersloh umfangreiche Verkehrs- und Innenstadtkontrollen statt. Zunächst fanden Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen oder vor anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen statt.

Anschließend wurde eine weitere Geschwindigkeitskontrolle an der Bruder-Konrad-Straße auf Höhe der Piusstraße eingerichtet. Hier wurden keine Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr fanden weitere Kontrollen am Stadtring Kattenstroth statt. Zehn Geschwindigkeitsverstöße wurden in der Zeit geahndet, wovon sich vier Verstöße im Bußgeldbereich befanden. An der Stelle wurde auch der schwerwiegendste Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Ein Fahrzeugführer überschritt die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h um 28 km/h.

Zwischen 15.20 Uhr und 16.15 Uhr wurden weitere Geschwindigkeitskontrollen an der Friedrichsdorfer Straße zwischen Avenwedde und Friedrichsdorf durchgeführt. Vier Geschwindigkeitsverstöße wurden in der Zeit geahndet. Ein Verstoß befand sich im Bußgeldbereich. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt.

Später verlagerten die Polizisten die Kontrollen auf die Friedrichsdorfer Straße in Höhe des Taubenwegs. Hier wurden zwei Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wovon sich ein Verstoß im Bußgeldbereich befand. An der Blessenstätte in Höhe der Friedhofstraße wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Zwei befanden sich im Bußgeldbereich.

Im Rahmen von weiteren mobilen Kontrollen wurden drei Verstöße von Radfahrern geahndet, welche während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten.

Vergeblich versuchte sich um 18.30 Uhr ein Fahrradfahrer der Kontrolle der Polizisten im Bereich des Kolbeplatzes zu entziehen. Seine Flucht konnte schnell beendet werden. Das Ergebnis der Kontrolle: Ein sichergestelltes Fahrrad und ein sichergestelltes Smartphone. Bei beiden Dingen ergab sich der Verdacht, dass sie gestohlen worden waren. Zudem wurde bei dem Mann eine ungewöhnlich große Menge Bargeld sichergestellt. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh in unregelmäßigen Abständen Schwerpunkteinsätze durchführen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell