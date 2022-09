POL-PDPS: Zweibrücken - Betriebsunfall

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 10.09.2022, kam es Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr im Bereich der Winzler Straße in Pirmasens zu drei Mülleimerbränden. Hierbei zündete ein bisher unbekannter Täter den Papiermüll in zwei an der Straße stehenden, sowie einer in einem Hinterhof stehenden Papiermülltonne an. Insgesamt wurden drei Mülltonnen, sowie das Sichtschutzelement eines neben einer der Mülltonnen ...

