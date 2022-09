POL-PDPS: Pkw-Aufbruch

Hilst (ots) - Am Freitag, den 09.09.2022, gegen 21:56 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Oberen Straße in Hilst. Bisher unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Anwesens auf und gelangen so in das Gebäude. Als unbekannte Täterschaft eine zugeschlossene Tür im Inneren des Anwesens aufbrachen, wurde eine Bewohnerin auf den Einbruch aufmerksam und gab lautstark an, die Polizei zu verständigen. Die oder der Täter flüchteten daraufhin ...

mehr