POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Lemberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 06.09.22 bis zum Donnerstag, den 08.09.22 wurden im Bereich der Ringstraße in Lemberg vier dort abgestellte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten an einem blauen und schwarzen Ford Fiesta, einem grauen Skoda Octavia, sowie einem blauen Daihatsu die Beifahrerseite, so dass ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand. Zeugen oder Hinweisgeber ...

mehr