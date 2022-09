POL-PDPS: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Trulben (ots) - In der Zeit vom 03.09.22 bis zum 08.09.22 kam es in Trulben, in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten sich über eine im Hinterhof befindliche Haustür Zugang zu verschaffen. Es konnten mehrere Hebelspuren an der Tür festgestellt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die ...

