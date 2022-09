Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Burgstraße

pirmasens (ots)

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr parkte eine 30-jährige Fahrzeugführerin ihren schwarzen Skoda Octavia in Höhe der Burgstraße 15 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand und verweilte daraufhin in einem angrenzenden Wohnhaus. Kurze Zeit später nahm sie einen lauten Knall wahr. Als sie daraufhin zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite fest. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten PKW und verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell