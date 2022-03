Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Frau leblos aufgefunden

Trier (ots)

Am Montagvormittag, 28. März, wurde eine leblose Frau in einem Hotelzimmer in der Trierer Innenstadt aufgefunden. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Die Kriminaldirektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Verständnis, dass derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden können.

