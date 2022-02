Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehl in Großolbersdorf vollstreckt

Chemnitz (ots)

Am 3. Februar 2022 um 02:30 Uhr wurde ein Fahrzeug durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Großolbersdorf einer Kontrolle unterzogen. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Fahrers ergab, dass gegen den 44- Jährigen ukrainischen Staatsangehörigen ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vorlag. Er war wegen Einschleusens von Ausländern zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1780,00 EUR + 77,50 EUR Verfahrenskosten oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 89 Tagen verurteilt worden.

Da er die offene Geldstrafe begleichen konnte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

