POL-GÖ: (469/2022) "Tag der Bewerber" bei der Polizei Duderstadt - angehende Polizeianwärter erhalten spannende Einblicke in den Polizeiberuf

Göttingen

DUDERSTADT (khw/as) - Die Polizeiinspektion Göttingen und das Polizeikommissariat Duderstadt veranstalten am kommenden Wochenende gemeinsam einen "Bewerberinnen- und Bewerbertag", der gezielt auf Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen und das spätere Studium bei der Polizei Niedersachsen zugeschnitten ist.

Am Samstag, 12. November 2022, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, öffnet die Polizei in Duderstadt ihre Türen für interessierte Bewerberinnen und Bewerber und lädt bei einer wunderbaren Wetterprognose rund um das und auf dem Gelände des Polizeikommissariats in der in der Herzberger Straße 10.

Auf den vielen Aktionsflächen geht es neben dem Schwerpunkt der Einstellungsberatung auch um die Vorstellung von Polizeifahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. So wird hierbei auch ein Rundgang durch die Dienststelle angeboten und dabei u.a. Stationen bei der Kriminaltechnik und dem Gewahrsamsbereich gemacht.

Die Einstellungsberaterinnen der Polizeiinspektion Göttingen werden an diesem Tag über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen und das Bachelorstudium bei der Polizei Niedersachsen informieren. Zusätzlich wird es ein interessantes Rahmenprogramm geben, das die vielfältigen Aufgaben des Polizeiberufs zeigt.

Ein besonderes Highlight bildet die Vorstellung der Diensthundestaffel, welche die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der flinken Fellnasen vorführt und dabei für Fragen selbstverständlich zur Verfügung steht.

Dienststellenleiter Karl-Hubert Wüstefeld freut sich mit seinem Vorbereitungsteam über zahlreiche Besucherinnen und Besucher und verspricht einen hochinteressanten und kurzweiligen Tag im Untereichsfeld.

Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

