POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt, Betäubungsmittel gefunden

Greimerath (Eifel) (ots) - Am gestrigen Abend ereignete sich auf der L 52, auf Höhe des Industriegebietes Greimerath, ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs und eines Fahrrades. Der in Richtung Wittlich fahrende 22-jährige PKW-Fahrer übersah in der Dunkelheit den vorausfahrenden Rennradfahrer. In Folge dessen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der ...

mehr